Intervista a:

– Alberto Ferrari, presidente Progest

– Andrea Zunarelli, vicepresidente e Legale Progest

Ieri mattina al fine di accogliere i fedeli in sicurezza e nel rispetto delle norme contenute nei protocolli indicati dal Governo il Duomo di Modena è stato interamente sanificato. L’area è stata recintata, tutti i visitatori sono stati fatti uscire e nella cattedrale deserta gli operatori hanno diffuso fumo secco in ogni angolo ed anche all’esterno. Un’ operazione durata non più di mezz’ora ed eseguita mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie per non danneggiare in alcun modo il Duomo, bene storico inestimabile patrimonio dell’Unesco.