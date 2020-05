Intervista a Adrian Kodra, custode Duomo di Modena

Alle 9,00 in punto si è svolta la prima celebrazione in Duomo a Modena dopo la sospensione per la pandemia. Una Cattedrale che ora per l’emergenza Covid potrà contenere un massimo di sessantatre persone. Erano circa una trentina i fedeli che hanno voluto assistere alle celebrazioni in presenza, tutti rigorosamente distanziati tra loro. Posti segnati per mantenere le distanze, ingressi di accesso ed uscita differenziati, pulizia dei banchi, mascherine di protezione. Queste alcune delle regole adottate e da adottare.