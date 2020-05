Il Modena che sta per fare le prime scelte della nuova stagione e il Carpi che attende la Figc per capire se potrà sognare la Serie B. Sono i due temi forti della puntata di stasera di Sport Qui, il nostro approfondimento sportivo in onda alle ore 21 con il contributo in collegamento dei giornalisti Paolo Reggianini del Carlino, Fabio Garagnani della Gazzetta di Modena e Nicolò Schira, esperto di mercato e di Serie C. Si comincia con l’imminente conferma di mister Michele Mignani sulla panchina del Modena, per capire quale squadra ha in mente la proprietà canarina e quali conferme invece risultano più complicate. E poi parleremo dell’attesa del Consiglio Federale della Figc che si terrà mercoledì alle ore 12 da parte del Carpi, designato dall’assemblea della Lega Pro come quarta squadra promossa in Serie B. Al termine della trasmissione riparte la nostra settimana di #iorestoacasa con il calcio di Tv Qui. Stasera si potrà rivedere il pareggio 2-2 del Modena targato Apolloni nel dicembre 2018 a Sasso Marconi con le reti di Loviso e Sansovini. I gialloblù saranno poi protagonisti anche giovedì alle ore 21 nel pareggio sul campo dell’Adrense grazie alla rete di Montella. Mercoledì e venerdì alle 22 spazio come sempre al Carpi 2017-18 in B con i due pareggi casalinghi ottenuti dalla squadra di Calabro con Bari ed Entella.