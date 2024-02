Nel video le interviste ad Andrea Carretti del Settore agricolo di Reggio Emilia e Lorenzo Casali Agricoltore Soliera, Modena

“Senza contadini nessun futuro” oppure “uno stato che abbandona l’agricoltura è destinato all’oblio” e ancora “la nostra fine sarà la vostra fine”. Questi alcuni degli slogan visibili sui mezzi agricoli. Non si smorza la così ormai riconosciuta Protesta dei trattori che a Modena sta convogliando centinaia di macchine agricole. Ieri erano in 300 in presidio in prossimità del casello autostradale Modena Nord, i grandi mezzi provenienti non solo dal territorio modenese e da quello reggiano, ma anche dalle regioni limitrofe. Oggi un percorso sulla Via Emilia per alcuni chilometri verso la città. Un trattore dopo l’altro e la voce dei clacson. Tante le motivazioni che hanno innescato le proteste

E poi la divisione degli stessi agricoltori dalle associazioni di categoria perché dicono di non sentirsi più tutelati

Forte anche l’appello di chi è già ‘in campo’. “Ci serve il supporto di tutti – dicono – venite qui con noi”