Proseguono i controlli dei Carabinieri con servizi automontati e pattuglie a piedi, disposti dal Comando Provinciale di Modena, in una più ampia strategia di contrasto alla commissione dei reati. Dalle prime ore del pomeriggio di ieri, mediante l’impiego di militari delle Stazioni urbane, delle Compagnie contermini e con il supporto degli equipaggi dei Nuclei Operativi e Radiomobile, si è proceduto ad effettuare attenta attività di monitoraggio e controlli nelle diverse zone sensibili della città. In tale ambito, sono state controllate 93 persone, di cui 49 straniere, segnalando all’Autorità Giudiziaria un 26enne guineano, ritenuto l’autore di una rapina perpetrata ai danni di un’attività commerciale di questo centro che, dopo aver asportato alcuni prodotti cosmetici, per garantirsi la fuga spintonava l’addetto alla sicurezza, riuscendo ad allontanarsi. L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di individuare l’autore all’interno del Parco Ducale e di recuperare parte della refurtiva, che è stata restituita all’avente diritto.