La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 35 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso della notte, alle ore 4.00, gli agenti della Squadra Volante nell’ambito della costante attività di controllo del territorio notavano, in viale delle Rimembranze, due persone che cercavano di nascondersi dietro alcune siepi al fine di eludere un possibile controllo.

Una volta intervenuti, queste, si davano alla fuga in direzioni opposte ed una faceva perdere le proprie tracce; il cittadino nigeriano veniva, invece, raggiunto e trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 3,7 grammi, suddivisa in 14 dosi, nonché della somma di 605 euro.

All’esito dell’udienza per direttissima di questa mattina, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.