Nel video l’intervista ad Andrea Trenti, Direttivo Circolo Legambiente di Modena

Più spazi verdi all’Ex Amcm. Il circolo Legambiente “Angelo Vassallo” ha consegnato 400 firme raccolte attraverso una petizione per chiedere una revisione del progetto del nuovo Parco della Creatività, inaugurato quattro mesi fa. L’intervento di riqualificazione della zona prevede una colata di cemento pari a 35 mila metri quadrati, che, secondo l’associazione, dovrebbe lasciare spazio a nuove aree verdi. La petizione per la modifica del progetto era nata pochi giorni dopo l’inaugurazione del Parco della Creatività, con l’obiettivo di chiedere al sindaco e alla giunta una revisione nella parte non ancora cementificata di circa 1000m² e denominata Piazza dei Binari, sul retro del Laboratorio Aperto.