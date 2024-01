Nel video l’intervista a Anna Maria Vandelli, Assessora all’Urbanistica

L’ampliamento di CPC, il trasferimento del centro islamico nei pressi del nuovo polo logistico Conad, la rotonda su via delle Suore e via Sant’Anna. Sono tanti i progetti che riguardano la zona Sacca, con l’alta preoccupazione dei cittadini che hanno a più riprese chiesto a gran voce di rivederli per consegnare all’area più spazi verdi e meno traffico. Proprio il traffico rappresenta un punto cruciale, che potrebbe sconvolgere le attuali carte. Il timore che i progetti in essere possano generare un flusso di auto insostenibile non è infondato: a questo proposito dovrà esprimersi un’apposita conferenza dei servizi

Solo il sì della conferenza dei servizi potrà dare il via effettivo ai già contestati cambiamenti nel quartiere Sacca. I tempi non sono ancora chiari, ciò che è certo è che l’acquisto della CPC da parte di Mitsubishi non cambierà l’intento di ampliare lo stabilimento di via del Tirassegno