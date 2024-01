C’è un impegno da non sottovalutare per il Carpi di Mister Serpini. Obiettivi di alta classifica, prestazioni da migliorare e un gruppo da ritrovare pienamente. Tutti questi elementi devono spingere i biancorossi a portare a casa la gara di domenica prossima alle 14.30 contro il Borgo San Donnino. Il tempo a disposizione della squadra carpigiana per concedersi dei passi falsi è finito e adesso bisogna cambiare marcia seriamente per puntare ad una complicatissima rimonta sul Ravenna, primo a +9 sulla squadra di Serpini. I biancorossi sul campo vanno verso il recupero di Sall per la gara di domenica contro il Borgo San Donnino; il giocatore ieri non si era allenato per un pestone subito mercoledì. Falso allarme, con l’attaccante che oggi dovrebbe tornare in gruppo, insieme anche ad Arrondini, che già nella giornata di giovedì era riuscito a ritrovare il campo, dopo i recenti fastidi fisici. Sabattini ha ripreso i lavori di corsa, ma domenica non sarà disponibile, così come Frison, Rossi e Tentoni. Out anche Cortesi, a causa della squalifica rimediata dopo il match contro il Prato, che costringerà il giocatore a saltare i prossimi due turni di campionato.