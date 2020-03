Nel servizio il video messaggio di Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

“Le misure del governo meritavano un confronto preventivo con le Regioni”, Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini su Facebook si esprime sul decreto ministeriale dell’8 marzo. Le critiche non riguardano il contenuto quanto invece le modalità in cui è stato divulgato. La bozza di decreto arrivata nella tarda serata di sabato ha lasciato pochissimo tempo alle discussioni. Secondo Bonaccini le misure avrebbero meritato un confronto preventivo anche per capire se erano applicabili. Le regioni si sono trovate invece a dover dare un parere in pochissimo tempo, mentre la bozza diventava di dominio pubblico e si diffondeva la notizia di zone rosse allargate, impossibilità di spostamenti e blocchi produttivi con tutta la confusione che questo ha provocato. Bonaccini ha sottolineato anche come non sia in discussione l’obiettivo, gli stessi governatori avevano infatti parlato della necessità di misure più restrittive. D’ora in poi, il presidente spera che il confronto col Governo possa essere reale, per dare informazioni chiare e certe ai cittadini ai quali si chiedono sacrifici. Nelle ore dopo la diffusione del decreto tantissime persone si sono trovate spiazzate da dubbi e incertezze soprattutto riguardo il tema della limitazione agli spostamenti.