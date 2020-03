Tanti gli appelli sui social a rispettare le restrizioni anche da parte dei personaggi dello spettacolo da Fiorello a Giovanotti in molti si sono mobilitati per far passare il messaggio che per un po’ di tempo è necessario restare in casa rinunciando ai momenti conviviali come cene, aperitivi e feste. Da Facebook a Instagram l’hashtag dominante è #iostoincasa e anche il cantante sassolese Nek ha voluto lasciare il suo consiglio ai giovani.