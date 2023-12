Hanno rotto i vetri di un’auto parcheggiata per rubare alcune bottiglie di vino. Ma i due giovani ladri sono stati rintracciati e fermati da una pattuglia della Squadra Volante della Polizia di Stato. E’ accaduto in zona piazzale Tien An Men, a pochi passi dal parco Novi Sad e dalla stazione delle corriere. A finire nei guai due ragazzi italiani che dopo il colpo si erano dati alla fuga verso piazza della Cittadella. La refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari, una coppia di turisti tedeschi.