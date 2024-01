Nel video, l’intervista a Roberto Butelli, Segretario Provinciale Siulp

I cavilli burocratici rallentano l’attività delle forze dell’ordine e pene troppo lievi vanificano gli sforzi di tutela della sicurezza di Modena e non solo. Ad affermarlo è il sindacato della Polizia di Stato Siulp, che riflette sull’attività della Questura nell’anno da poco passato. L’impegno delle forze dell’ordine è costante, segnala la sigla, a dimostrarlo, le quasi 1.500 denunce a piede libero effettuate nel 2023. Di queste, il 50% sono state a carico di cittadini immigrati. Perseguire uno straniero, segnala il Siulp, significa fermare una Volante per ore e ore, vista la mole di attività burocratica che è obbligatorio svolgere, sottraendo preziose energie al controllo del territorio. Inoltre in molti casi, sostiene la sigla, le leggi sono inefficaci nel dissuadere e quindi prevenire la commissione dei reati.