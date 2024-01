Nel video, l’intervista a Sergio Lanfranchi, Centro Studi di AutoScout24

Come si classificano le Regioni italiane a livello di incidenti? In Emilia-Romagna, secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 sulla base dei dati Istat, nel 2022 ci sono stati nel complesso ben 16.679 incidenti stradali – un +9,5% rispetto al 2021 –, posizionando così la nostra Regione al terzo posto in Italia. Se si confronta poi il dato con la popolazione, sono stati 375,9 gli incidenti ogni 100mila abitanti. Insomma, è chiaro che sia cresciuto, un po’ ovunque, il numero di incidenti stradali. A livello provinciale, anche Modena non se la passa meglio, con 2.614 incidenti nel 2022 e una variazione del +5,9% rispetto al 2021.

Non solo. La survey di Autoscout24 cerca anche di tracciare quelle che sono le preoccupazioni maggiori per gli utenti quando sono su strada. Oltre un quarto del campione (di circa mille rispondenti) ha ammesso di aver causato o subito almeno un incidente nella vita, anche lieve. Così come il 70% dichiara di non rispettare i limiti di velocità e la distrazione è la prima causa di incidenti.