Cinque ore di intrattenimento, spettacoli, corse di cavalli, musica nel segno della beneficienza. E’ il menù che animerà domani dalle 14 alle 19 “Modena nel cuore”, la grande kermesse organizzata dalla Società Modenese Fiere e Corse che si svolgerà, anche senza pubblico, presso l’Ippodromo Ghirlandina di Modena, alla presenza anche del governatore Stefano Bonaccini. L’evento, trasmesso in diretta tv da Tv Qui e presentato da Carla Mazzola, Sandro Damura e Riccardo Benini, permette di raccogliere soldi per il fondo di solidarietà alimentare Covid-19 del Comune di Modena. Ad aprire la giornata sarà l’inno di Mameli, cantato dal tenore Roberto Costi, poi sul palcoscenico virtuale dell’ippodromo si alterneranno corse di cavalli e ospiti: la musicoterapia degli Ologramma, i tenori Claudio Mattioli e Massimiliano Barbolini, poi lo show della Famiglia Pavironica, il pianista Totò Grimaldi, la Banda di Modena e la Diapasonica della Corale Rossini, poi spazio alla danza con Ars Movendi, il trapper Bello Figo, la comicità di Andrea Casoni prima della chiusura riservata alla grande lotteria benefica. I biglietti per partecipare si possono acquistare on line andando sul sito dell’Ippodromo e per ognuno verrà donato un euro al fondo di solidarietà. Tantissimi i premi, offerti dalla Modenese e da Modenamoremio, smartphone, tablet, telecamere gopro e vari buoni spesa.