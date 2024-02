Nel video l’intervento durante SportQui di Marco Ballotta, Ex portiere Modena

Mister Bianco aspetta buone notizie soprattutto dall’infermeria del Modena.

Le scelte della formazione che giocherà sabato (fischio d’inizio ore 14) al “Braglia” contro il Cosenza dipenderanno anche dalla possibilità di recuperare qualcuno dei tanti indisponibili: potrebbero farcela Luca Strizzolo e Jacopo Manconi, o almeno uno dei due, ma in ogni caso, al martedì, è ancora presto per avere certezze.

L’unica certezza è che non vedremo in campo sicuramente lo stesso “undici” di partenza dei gialli che ha battuto il Parma e rimontato la Sampdoria: la squalifica di Antonio Palumbo obbliga, infatti, Bianco a rimpiazzarlo.

Il suo sostituto naturale, pur con caratteristiche diverse, è Luca Magnino, ma non è affatto escluso l’utilizzo di Kleis Bozhanaj a centrocampo o, persino, con un (ri)cambio di modulo, con il clamoroso ritorno al trequartista, vale a dire Tremolada.

A proposito di modulo, Marco Ballotta – leggenda tra i pali del Modena e non solo -, ieri sera ospite a SportQui, ha le idee chiare