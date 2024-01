Il Modena di Bianco sabato prossimo torna a giocare in trasferta. I canarini avranno di fronte a loro il Palermo, reduce dalla sconfitta al Tombolato di Cittadella per 2-0. I rosanero hanno così inaugurato il 2024 con insuccesso, dopo quattro risultati consecutivi. La squadra di Corini è al momento al settimo posto, con alcuni problemi difensivi da risolvere, che hanno portato i siciliani a subire 14 gol nelle ultime 6 partite di campionato. Il Modena è chiamato ad una reazione fondamentale, per non lasciarsi sfuggire l’obiettivo playoff dalle mani, dopo la delusione cocente della sconfitta casalinga di sabato scorso contro il Brescia. Non ci saranno probabilmente né Oukhadda, né Duca, usciti per infortunio durante la gara contro le Rondinelle: a queste due defezioni si aggiungono quelle già note di Palumbo e Gargiulo. In mezzo al campo Gerli e Magnino saranno accompagnati da Battistella, che contro il Brescia ha dato segnali importanti al mister.

In attacco Tremolada agirà insieme a Manconi, alle spalle di Falcinelli; Gliozzi insidia l’ex Bologna per un posto da titolare nella formazione iniziale. In difesa Zaro e Riccio con Corrado e Ponsi sulle fasce come terzini. Il Modena continua a muoversi intanto anche sul calciomercato, che terminerà il 31 gennaio alle 20. I canarini hanno fatto un tentativo per l’attaccante classe ’95 Matteo Casarotto, in forza alla Virtus Verona in Serie C: l’offerta di 150 mila euro non ha però soddisfatto la società veneta, che ha quindi rifiutato la cessione del giocatore, che in questa stagione ha messo a segno 8 reti.