Nel video l’intervista a Filippo Federici, Libero Modena Volley

Proseguono gli allenamenti del Modena Volley verso la sfida di Superlega contro Perugia, in programma sabato prossimo alle 18. Bisogna ripartire dalle cose positive viste nella vittoria sul campo di Monza, dove la squadra non si è mai disunita, neanche nel pericoloso momento del pareggio degli avversari, che avevano rimontato portandosi sul 2-2 prima del tie-break. Sorrisi, convinzione e concentrazione: sono alcune delle parole chiave che Coach Petrella deve utilizzare per instillare nella testa dei suoi giocatori la giusta mentalità per questo match proibitivo.

Successo, quello a Monza, arrivato dopo una settimana complicata, in cui i ragazzi di Petrella hanno ricevuto numerose critiche dai tifosi, abituati a vivere grandi emozioni con il Modena Volley. Filippo Federici è stato uno dei migliori della scorsa gara, con alcune giocate importanti a salvare la squadra sulle potenti schiacciate degli avversari. Adesso testa a Perugia.