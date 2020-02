Le giornate primaverili a cui ci siamo abituati in queste settimane potrebbero temporaneamente abbandonarci. Nella giornata di domani sull’Italia transiterà una veloce perturbazione, la numero 6 di questo mese, che potrebbe portare piogge su molte regioni del nostro paese. Anche Modena potrebbe risentire dell’ondata di freddo che colpirà la nostra penisola: non sono previsti rovesci importanti, le piogge saranno deboli o di poca intensità, ma la perturbazione porterà a un brusco calo delle temperature anche nell’ordine di una decina di gradi, con la colonnina di mercurio che farà registrare valori tipici dell’inverno. Le massime si aggireranno attorno ai 12-13 gradi, mentre le minime potrebbero scendere anche sotto lo 0. Le previsioni stimano anche ci sia una possibilità di nevicate sulle zone montuose anche al di sotto dei 1000 metri di altitudine. Sarà inoltre una giornata molto ventosa, con raffiche che potranno sfiorare anche gli 80-100 km/h. Un colpo di coda della stagione invernale che potrebbe durare anche per tutto il resto della prossima settimana.