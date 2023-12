Che tempo farà nel lungo ponte dell’Immacolata? Secondo gli ultimi modelli previsionali dopo una breve tregua dal maltempo, il weekend alle porte potrebbe essere interessato da una perturbazione molto intensa che porterà pioggia e addirittura neve, come sul Cimone che ha inaugurato i suoi impianti, accogliendo gli appassionati degli sport invernali con 40 cm di bianco, risultato del lavoro dei cannoni sparaneve sul manto fresco. Del resto, una prima giornata, quella di venerdì, caratterizzata da cielo grigio, freddo e, di tanto in tanto, anche da qualche fenomeno piovoso. Anche i paesi dell’appennino modenese si imbiancano. Da Fanano, a Pievepelago, fino a Sestola. Un ciclone, quello dell’Immacolata, che sarà molto veloce, localmente intenso, sì, ma rapido. Nel weekend, infatti, il tempo migliorerà quasi ovunque e dovrebbero tornare anche temperature decisamente più miti, seppur con sorprese, specialmente al mattino con la colonnina di mercurio che oscillerà da una minima di 3°C a una massima di 7°C, quindi in linea con la media del periodo. Più fresco farà nelle prime ore del mattino, ma al pomeriggio qualche spiraglio di sole potrà certamente aiutare a riscaldare l’atmosfera di una festività che, per tradizione, è sempre occasione di gite fuori porta e in città, prima del Natale.