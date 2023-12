Nel video le interviste a:

Paolo Bianco, Allenatore Modena Calcio

Antonio Palumbo, Centrocampista Modena Calcio

Fabio Gerli, Centrocampista Modena Calcio

Non era il risultato voluto dagli uomini di Bianco. Inutile guardare al punto conquistato, ieri i canarini potevano portare a casa una vittoria fondamentale per rialzarsi dopo la batosta di Cremona e chiudere il 2023 con un sorriso. Buone notizie per Palumbo, che ha trovato su rigore il suo primo gol fuori dal Braglia in maglia gialloblù.

Sono evidenti alcuni problemi di cattiveria in attacco, come testimoniato dal gol sciupato da Duca per andare sul 2-0. Allo stesso tempo però la difesa subisce almeno una rete da 9 partite consecutive, e quella di ieri è arrivata a causa delle solite disattenzioni della retroguardia nei momenti clou dei match.

Il centrocampo ha ritrovato anche ieri Fabio Gerli, che, in vista della finestra invernale, è diventato protagonista di alcune voci di calciomercato.