Nonostante la pausa festiva, peggiora la qualità dell’aria in Emilia-Romagna. Le previsioni Arpae sulle concentrazioni di polveri sottili nelle prossime ore ha fatto scattare l’allerta smog in gran parte dell’Emilia. In ‘rosso’, dalla giornata di domani a venerdì compreso, ci sarà anche Modena e provincia. Il provvedimento limita la circolazione dalle 8.30 alle 18.30 dei veicoli più inquinanti, compresi i diesel euro 5, nell’area compresa all’interno delle tangenziali.

È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere anche se all’interno dell’anello delle tangenziali.