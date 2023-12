Approccio sbagliato e tanti, troppi errori. Il Modena Volley ha salutato il Pala Panini in questo 2023 con una sconfitta pesante contro una delle big della Superlega. Piacenza si è imposto per 3-0, non lasciando scampo alla squadra di Petrella.

Il 30 dicembre sul campo di Milano ci sarà l’ultima gara del 2023 per il Modena. La squadra lombarda nell’ultimo turno ha scavalcato in classifica gli emiliani grazie al successo sul campo del Perugia. All’inizio del prossimo anno per la squadra di Petrella è in programma il match di Coppa Italia proprio contro gli umbri, in una trasferta difficilissima.