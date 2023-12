Nel video l’intervista a Kevin Omoregie, Cestista Modena Basket Under 15

Un dono di Natale unico, che Kevin Omoregie non dimenticherà mai. Il giovane cestista del Modena Basket Under 15 ha ricevuto dai suoi compagni di squadra le scarpe del suo mito e idolo Giannis Antetokounmpo, celebre star dell’Nba. Il video è diventato virale sui social, ripubblicato dallo stesso giocatore dei Milwaukee Bucks.

Il gigante greco Antetokounmpo è uno dei giocatori più forti dell’Nba, vincitore di un titolo con la sua squadra nel 2021, annata in cui è stato eletto MVP delle finals.

Kevin ha origini nigeriane, ma è nato ad Alessandria, per poi trasferirsi a Modena, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pallacanestro. Gli obiettivi per il futuro riguardano ovviamente il basket, ma anche un’altra passione, fortemente radicata nel nostro territorio: quella per le macchine.