Nel video l’intervista a Manuela Tonini, Modena Volta Pagina

I costi lieviteranno tanto da aumentare in un anno di quasi mille e 500 euro, un + 8,2% al giorno, 123 euro in più al mese. Una vera stangata quella che colpirà famiglie e anziani soli, già sottoposti a importanti esborsi per la residenza in tali strutture e che vanno ad aggiungersi ad un costo della vita in costante aumento e sotto la scure di un’inflazione sempre preoccupante. In aperta polemica dopo Cisl Emilia Centrale e il sindacato Pensionati Fnp Cisl anche Modena Volta Pagina

A conti fatti, spiega Modena Volta Pagina, tra pensione minima, eventuale assegno di invalidità e quello di accompagnamento l’anziano potrà arrivare a circa 1300 euro al mese, molto al di sotto di una retta che va a pesare per circa 1.600 euro. In Emilia-Romagna la stangata, metterebbe seriamente a rischio i bilanci delle famiglie coinvolte, circa 18mila.