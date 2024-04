Nel video le interviste a:

Massimo Galassini – Proprietario Mammut Modena

Claudio Falabella – Direttore Mammut Modena

Uno dei club più vecchi di Modena dopo quattro anni bui riapre le sue porte alla città. Si tratta del Mammut di via Ghiaroni aggiudicato all’asta tre anni fa dai fratelli Paolo e Massimo Galassini. La rinnovata struttura il cui nuovo nome è Mammut Modena sarà interamente dedicata al padel e al fitness. 8 i campi di gioco in totale, 2 esterni e 6 interni climatizzati tutto l’anno e un ghost padel per consentire agli appassionati di giocare a padel anche di notte; una palestra attrezzata al primo piano e un ampio parcheggio all’esterno. A due passi dal centro storico ma immerso nel verde il Mammut Modena oggi ha presentato alla città la sua nuova veste.