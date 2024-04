Partita da dentro o fuori per il Modena di Bianco, impegnato al Libero Liberati contro la Ternana di Roberto Breda. Un match fondamentale per i gialli, che rischiano di scivolare nelle zone più basse e pericolose della classifica.

PRIMO TEMPO

Nel Modena torna titolare Tremolada, che al 15′ ha la prima occasione, con un tiro dal limite deviato dalla difesa. Meglio nel primo tempo i canarini, che mancano clamorosamente il vantaggio con Magnino, che a pochi passi al 23′ si fa parare la conclusione da Iannarilli. Il portiere delle Fere protagonista poco dopo con un altro intervento strepitoso su Santoro, che al 33′ colpisce al volo in area un pallone vagante in area. Anche la Ternana ha una chance importante poco prima della fine del primo tempo, con Casasola, il cui tiro viene salvato sulla linea, e poi con Pyythia, che calcia alto a porta vuota, a pochi passi dalla porta di Seculin.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Modena alza il ritrmo e colleziona altre occasioni da rete, specialmente con Duca ad inizio ripresa. Il Modena attacca come un rullo compressore, ma non riesce a far male anche a causa della scarsa concretezza sotto porta. Su un’azione pericolosa del subentrato Bozhanaj, le Fere si salvano vicino alla linea di porta. Iannarilli al 76′ torna ad essere protagonista, cone due interventi spaziali che salvano la Ternana; sulla seconda occasione il portiere devia sulla linea la ribattuta di Oukhadda. La partita termina con la clamorosa occasione per Abiuso, che dopo essersi involato verso la porta avversaria, supera il portiere Iannarilli e conclude per l’1-0, ma c’è un salvataggio clamoroso sulla linea. Il match termina sullo 0-0 e con lo spavento per il portiere delle Fere Iannarilli, rimasto per terre dopo lo scontro con lo stesso Abiuso.