Nel video l’intervista a Marzio Govoni, Presidente Federconsumatori Modena

Gratta e Vinci, scommesse sportive, pubblicità invasive. Finisce che 1 adolescente su 7 è costantemente impegnato nel gioco d’azzardo. E, probabilmente, continuerà ad esserlo anche negli anni a venire. Un dato assolutamente da non sottovalutare, quello che emerge dai risultati dell’indagine “Il grande gioco della Rete” condotta da Federconsumatori all’interno delle classi dell’Unione Terre d’Argine assieme all’Ausl di Modena. Oltre 1500 studenti tra gli 11 e i 18 anni hanno potuto raccontarsi e il quadro che ne esce è decisamente preoccupante: circa la metà del campione ha già avuto esperienze con gioco d’azzardo, nonostante la giovane età.

Fino a marzo 2024, le persone in trattamento presso il Servizio Dipendenze Patologiche di Carpi seguite per gioco d’azzardo patologico sono 36, di cui 29 maschi e 7 femmine; tra questi i ragazzi tra i 18 e i 21 anni in trattamento sono 3. Per questo fare prevenzione e intercettare con tempestività i casi a rischio si rivela fondamentale.