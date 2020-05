Nel video l’intervista a Tommaso Leone, presidente provinciale di Confcommercio

La riapertura anticipata a lunedì 18 per tante attività è una prima risposta positiva. Ma solo la goccia in un mare. Confcommercio accoglie con soddisfazione la decisione del Governo ma avverte come ora la partita ora si sposti sui protocolli, i cui contenuti sono il presupposto imprescindibile per dare continuità aziendale alle imprese. Il quadro resta infatti drammatico: secondo Confcommercio sono quasi 270 mila le imprese del commercio e dei servizi che rischiano la chiusura definitiva, quasi il 10% delle 2,7 milioni di imprese del commercio al dettaglio non alimentare, dell’ingrosso e dei servizi in Italia, con le perdite più consistenti tra le professioni e la ristorazione. E da un questionario di Cna Modena su 800 imprese risulta che il 95% delle aziende che hanno fatto richiesta di prestiti siano ancora in attesa di risposta.