Chi utilizza il telefono cellulare al volante rischia una multa da 165 euro con la perdita di cinque punti della patente, e questa mattina la Polizia locale di Modena ha iniziato una campagna di intensificazione dei controlli sulle strade della città che durerà fino a lunedì prossimo. La distrazione alla guida rientra tra i comportamenti errati che sono più frequentemente causa di incidente stradale. Il tempo medio necessario a rispondere a un sms è di sette secondi: viaggiando a 50 chilometri orari è come percorrere quasi 100 metri al buio, senza vedere quello che accade davanti al veicolo. Telefonando o scrivendo un sms mentre si guida, i tempi di reazione aumentano del 30-50 per cento. Il rischio di tamponare l’auto che si ferma improvvisante davanti a noi, investire un pedone, invadere la corsia opposta di marcia provocando un incidente frontale aumenta vertiginosamente. Sarà quindi una settimana di controlli aumentati in varie zone della città anche con l’ausilio di agenti in motocicletta.