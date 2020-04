Nel video l’intervista a Roberta Cornia, infermiera ospedale Ramazzini di Carpi

Il lungo calvario di Roberta Cornia è cominciato la sera del 12 marzo scorso, circa 45 giorni fa, quando la 34enne infermiera carpigiana, impegnata nel reparto di Medicina 1 del Ramazzini, ha accusato i primi sintomi da Coronavirus. E’ stata lei a raccontare in un post su Facebook la sua storia, la lunga attesa e il contagio esteso ai genitori. La mamma di Roberta una sera si è sentita male ed è stata ricoverata, poco dopo è risultato positivo anche il padre. Nonostante questa lunga odissea e una positività che non vuole andare via dopo il quarto tampone, Roberta non ha perso la voglia di tornare in reparto.