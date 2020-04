Da lunedì prossimo seppur di poco si allenteranno le misure restrittive sugli spostamenti. Fino a domenica però tutte le limitazioni sono ancora attive. E sul territorio provinciale continuano i controlli dei carabinieri sul rispetto della normativa per il contenimento del virus. Ieri a Pavullo un cittadino italiano 56enne sottoposto a quarantena è stato addirittura sorpreso a spasso per il paese. Per lui è scattata la denuncia. In Appennino i militari hanno sanzionato altre 5 persone fuori casa senza giustificati motivi nei comuni di Pavullo, Frassinoro e Montese. Altre 10 sono state multate fra Carpi e la Bassa molte delle quali si trovavano nel parco pubblico Tienanmen e in altre altre aree verdi della zona. A queste quindici infrazioni se ne aggiungono 6 rilevate a Vignola e Maranello. Un 36enne modenese è poi finito nei guai a Campogalliano. L’uomo, che sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri fuori casa mentre chiacchierava sua ex fidanzata, donna Con la quale nel 2019 aveva avuto una questione legale per maltrattamenti e lesioni, fatti per i quali erano stati applicati gli arresti domiciliari.