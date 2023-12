A distanza di un mese è stato individuato il responsabile dell’investimento di una donna a Vignola. Erano le 17.30 del 27 novembre quando la signora venne sbalzata a terra mentre stava attraversando Via Per Spilamberto. L’automobilista non si fermò a soccorrerla. Grazie alle telecamere e ai testimoni la Polizia Locale è riuscita però a risalire al conducente della vettura, che ha infine ammesso di aver investito la donna. Si tratta di un giovane, residente a Vignola, deferito all’Autorità Giudiziaria per i fatti accertati