Ancora un infortunio sul lavoro, questa volta a Fiorano Modenese dove, questa mattina, in un’azienda di via Elettronica un’operaia di 54 anni è rimasta ferita, con la mano incastrata all’interno di una pressa. Sul posto, si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, assieme ai sanitari del 118, che hanno accompagnato la donna al Policlinico di Modena, dove è stata operata. Fortunatamente, la dipendente non è in pericolo di vita, ma le lesioni che avrebbe riportato nel trauma potrebbero aver compromesso le funzionalità della mano. Circostanza ancora da accertare, trascorse le 24 ore dall’intervento. Eppure, quella degli infortuni continua ad essere una piaga aperta nel nostro territorio, vista la frequenza con cui fatti simili si ripetono. Scioperare non basta: secondo Rinaldi della Uil occorre necessariamente fare di più, per garantire a tutti i lavoratori il diritto ad avere un lavoro che esponga al minimo rischio possibile per la salute e la sicurezza. Un impegno, quello per la sicurezza sul lavoro, che la Uil intende rinnovare anche nell’anno nuovo.