Tre feriti e traffico in tilt questo pomeriggio a causa di un incidente stradale verificatosi lungo la tangenziale. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno alle 13.15 tre vetture sono entrate in collisione. Da quanto si apprende dalle prime di costruzioni, una delle tre era rimasta in panne e si era fermata a bordo strada. In seguito, sarebbe stata colpita dai veicoli che stavano sopraggiungendo. Uno di questi, una Fiat, ha terminato la corsa cappottata su un fianco. L’impatto è avvenuto in direzione nord, tra l’uscita 3 e l’uscita 4 della tangenziale Boris Pasternak, e ha provocato tre feriti. Da quanto si apprende due persone sono state portate all’ospedale Civile di Baggiovara con un codice di media gravità. Tra questi, la donna dell’auto rimasta in panne: una 32enne che nella notte rimarrà in osservazione nel reparto di terapia intensiva; la sua dimissione è prevista per domani. Una terza persona è stata soccorsa dal 118 ma avrebbe riportato ferite fortunatamente lievi. Sul posto i sanitari sono intervenuti con l’ambulanza e l’automedica, mentre i rilievi sono stati a cura della Polizia Locale. Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati sono arrivati anche i Vigili del Fuoco. L’incidente ha avuto forti ripercussioni sul traffico. Per consentire i soccorsi è stato necessario chiudere entrambe le corsie della tangenziale. Il blocco della circolazione ha avuto pesanti ripercussioni pure sui principali assi viari che attraversano la città, congestionando il traffico anche su via Divisione Acqui e su via Emilia.