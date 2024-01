Nel video l’intervista a Dott.ssa Donatella Dosi, Questore di Modena

Gli avvisi orali più recenti emessi dalla Questura di Modena sono 6 nei confronti di altrettanti minorenni ritenuti socialmente pericolosi. Mentre la più recente operazione delle forze dell’ordine contro le baby gang a Modena è stata messa in atto intorno alla metà del mese scorso. Si è trattato di un blitz della Polizia di Stato in 14 province italiane. 40 gli arresti in totale, il cui 25% era rappresentato da minorenni mentre delle 70 persone denunciate, un terzo erano under 18. Un 2023 che su Modena si è dimostrato essere, per quanto riguarda la criminalità giovanile, particolarmente impegnativo

Più controllo e lotta alla devianza giovanile sono infatti due delle priorità in capo al nuovo questore di Modena che sottolinea la determinante importanza di un’operazione di prevenzione.