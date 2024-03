Nel video le interviste a:

– Architetto Giovanni Cerfogli, Fondazione Architetti di Modena

– Lorenza Iannacci, Direttrice Archivio di Stato di Modena

A quattrocento anni dalla sua nascita, Modena celebra Guarino Guarini. Nato proprio in città il 17 gennaio del 1624, all’architetto, filosofo e matematico è dedicata una due giorni di iniziative che ne ripercorrono l’opera, non solo architettonica. La commemorazione ha preso il via con una mostra, visitabile fino al 24 maggio, inaugurata all’Archivio di Stato dal titolo “La magia delle forme. La fabbrica di San Vincenzo”. Famoso per aver realizzato la cupola della Cappella della Sindone a Torino, Guarini nella sua città natale ha realizzato proprio la chiesa e la casa di San Vincenzo, attuale sede del Palazzo di giustizia.

Nella mostra esposta all’Archivio di Stato, i disegni e i progetti delle opere realizzate a Modena, in tavole originali in cui si può ammirare il tratto e la fantasia barocca del grande architetto.

La mostra vuole essere anche occasione per raccogliere fondi per gli archivi delle città alluvionate, che a causa del maltempo dello scorso maggio sono rimasti gravemente danneggiati. Per questo accanto alle tavole del Guarini sono presenti stampe acquistabili, il cui ricavato andrà ad aiutare in particolare l’archivio storico comunale di Castel Bolognese.