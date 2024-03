Sono decisamente poco confortanti per la nostra regione, i dati che emergono dalla nuova edizione dell’indice del clima del Sole 24 Ore. 107 le città capoluogo valutate, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di «bel tempo». Se Bari è risultata essere la regina della classifica, quindi la città italiana dove il clima è migliore, la nostra Pianura Padana si posiziona negli ultimi 10 gradini. Modena, in particolare, è all’82esimo gradino nella resa generale. Nello specifico troviamo posizioni migliori per il capoluogo emiliano. Per esempio, è 26esima per Eventi estremi, 22esima per Raffiche di vento e 20esima, sua posizione migliore, per Umidità relativa. Decisamente peggiori altri punti di valutazione, come la Nebbia che porta Modena al 90esimo posto, 88esimo invece per le ben note ondate di calore. Recenti sono i record registrati dall’Osservatorio Geofisico dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Febbraio e l’inverno meteorologico appena trascorsi sono stati i più caldi. Tra le posizioni peggiori, in fondo classifica si posizionano diversi centri lungo l’asse del Po, tra questi Piacenza (102esima) e Ferrara (99esima). In Emilia Romagna la città in cui il clima è migliore è Rimini che guadagna la 17esima posizione. Si difendono bene anche Ravenna e Forlì Cesena rispettivamente al 59° e la 55° posto. Da Ferrara a Piacenza i valori peggiori