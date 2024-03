Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Un detto popolare che nel tempo sembra essere sconfessato dalle nuove abitudini degli italiani che forse anche per le crisi economiche che si sono alternate, stanno dimostrando più oculatezza nello spendere e nel 63% dei casi il giorno di Pasqua verrà celebrato principalmente in famiglia, mentre il 27% opterà per un pranzo fuori casa, magari in un ristorante o in agriturismo. Dato ribaltato a Pasquetta, quando soltanto il 33% degli intervistati resterà a casa, mentre più della metà (51%) opterà per trascorrere la giornata all’aperto, confermando così una tradizione consolidata, soprattutto tra i giovani (65%). A Pasqua la spesa media degli italiani sarà di 248 euro a persona, un dato in linea con quello registrato lo scorso Natale. Soldi spesi per acquistare principalmente prodotti tipici della tradizione come uova di cioccolato, colombe pasquali, carne, dolci e pasta fresca, ma anche per viaggi, pranzi fuori ed escursioni. È quanto emerge da un’indagine realizzata dall’Istituto Piepoli per conto dell’Unione per la difesa dei consumatori attraverso un campione di 500 intervistati rappresentativo della popolazione italiana.