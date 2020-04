Via libera della giunta dopo l’ok in Consiglio alla variante dell’area dell’ex Consorzio agrario. Ora Esselunga può presentare formalmente il Piano particolareggiato di iniziativa privata che definisce gli interventi da sviluppare nell’area a partire dalla possibilità di insediamento di una struttura di vendita medio-grande. Entro l’estate si potrà poi completare la conferenza dei servizi e, a seguire, Esselunga potrà presentare richiesta di permesso di costruire per realizzare i singoli interventi

Gli accordi fra il Comune di Modena e la società della grande distribuzione milanese risalgono al 2018 e prevedono la costruzione di un parcheggio in struttura da almeno 180 posti, che verrà ceduto gratuitamente al Comune; la cessione, in permuta, di un’area su via Canaletto dove sarà possibile realizzare interventi di edilizia residenziale sociale e la messa a disposizione di quasi un milione e 800 mila euro di contribuiti ulteriori agli oneri urbanistici, per interventi di riqualificazione nel quartiere e per la valorizzazione del Centro di vicinato della Sacca. Previsti anche migliorie nel quartiere con nuove rotatorie, percorsi ciclopedonali, adeguamento delle aree di sosta per i mezzi pubblici, sistemazione del verde e potenziamento dell’illuminazione. La conferenza dei servizi si terrà entro l’estate poi inizieranno i cantieri