Da prima dell’alba di oggi la Polizia di Stato di Modena, su ordine della Procura della Repubblica, sta procedendo all’esecuzione di un’ordinanza cautelare applicativa della custodia in carcere nei confronti di 18 persone. Si tratta di un’inchiesta che ha fatto luce su un’associazione per delinquere dedita alla commissione di estorsioni, lesioni personali, minacce, autoriciclaggio e caporalato. Allo stesso tempo è stata eseguita un’ulteriore ordinanza cautelare in carcere nei confronti di altri due indagati per il reato di tentato omicidio. L’attività vede l’impiego di oltre 70 agenti ed è tuttora in corso. Maggiori informazioni si potranno ricevere dopo la conferenza stampa programmata per questa mattina in Procura a Modena