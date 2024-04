Nel video l’intervista a Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna

Sarà questa la “settimana decisiva” per decidere l’eventuale candidatura di Stefano Bonaccini alle europee. A dirlo è lo stesso governatore dell’Emilia-Romagna, a margine di un’inaugurazione al Policlinico Sant’Orsola. Una corsa, quella per Bruxelles, che per Bonaccini sembra sempre più vicina, anche se proprio il presidente ancora non scioglie le riserve.

Durante la conferenza stampa nel bolognese, nel suo intervento Bonaccini si è lasciato andare a una sorta di commiato, riflettendo sul termine del suo mandato dopo 10 anni alla guida della regione. “È stato un grande onore servirla, per gli emiliano-romagnoli” ha dichiarato ricordando le sfide del terremoto, della pandemia e dell’alluvione, aggiungendo “è stato grazie alla tenacia di questa terra se abbiamo potuto dare risposte all’altezza delle tragedie vissute”. Ora è molto probabile che la strada di Bonaccini porti fino a Bruxelles ma, come ha detto il Governatore, la decisione sarà condivisa con il partito.