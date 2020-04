Nel video le interviste a Raffaele Donini, Assessore sanità Regione Emilia Romagna e al Prof. Massimo Girardis, Direttore di terapia intensiva e post operatoria Policlinico

Il Coronavirus va sconfitto andando nelle case dei cittadini per scovarlo e impedire che gli ospedali siano di nuovo sotto pressione. E’ la strategia della regione anticipata dall’assessore alla sanità Raffaele Donini, che nel pomeriggio ha fatto visita a medici e operatori sanitari del Policlinico di Modena. La nostra regione sarà un Hub nazionale per la terapia intensiva con ulteriori 48 postazioni fra Policlinico e Baggiovara. Durante l’incontro è stato fatto il punto anche sul futuro della fase-2 che per i medici va preso ancora con cautela. In terapia intensiva a Modena sono tanti i trattamenti utilizzati contro il Covid.