Dopo i dati confortanti di ieri riguardo lo stato del contagio in Emilia-Romagna arriva una doccia fredda sul fronte decessi. Come si è già detto i dati del singolo giorno non fanno statistica e bisogna considerare il trend almeno settimanale. Fatto sta che i decessi registrati oggi in Regione sono 90, 10 sono quelli della Provincia di Modena. Il commissario per l’emergenza Sergio venturi ha ricordato che molti di questi sono causati da una fase precedente dell’epidemia quando i contagiati giornalieri erano quasi mille. Le province più colpite sono oggi Parma con 20 vittime e Bologna con 17. La buona notizia arriva invece dal numero dei nuovi malati che continuano a scendere. Sono 312 quelli registrati oggi in Emilia-Romagna contro i 342 di ieri. Modena ha 48 nuovi casi solo 3 in più rispetto al dato di 24 ore fa che aveva segnato la crescita più bassa registrata fino ad ora. Migliorano moltissimo le province di Piacenza, Parma, e Reggio Emilia rispettivamente con 29, 9 e 59 casi in più. Anche Bologna con soli 28 nuovi positivi vede un netto calo, e in tutta la Romagna ce ne sono 122 in più. Le nuove guarigioni come di consueto superano le 200 unità e ci sono 20 pazienti COVID in meno negli ospedali, di cui tre erano ricoverati in terapia intensiva.