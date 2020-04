All’interno l’intervista a Simone Vergassola (vice allenatore Modena Calcio)

Da novembre il Modena ha cambiato volto e lo stop per Coronavirus al campionato è arrivato coi gialloblù stabilmente inseriti in zona playoff. Merito dell’arrivo di mister Mignani, nel cui staff c’è il vice Simone Vergassola che ieri sera ha raccontato in collegamento nel nostro Sport Qui questi primi tre mesi in gialloblù.

Per Vergassola è la terza stagione da vice di Mignani, con cui c’è un legame nato ai tempi di Siena.

Da giocatore Vergassola ha calcato oltre 300 volte i campi di A, giocando assieme a grandi campioni e sfidando i più forti degli ultimi anni di massima serie.