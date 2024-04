Guido Gilli, Presidente Domus Assistenza

Dopo un cantiere durato tre anni tra alti e bassi è stato inaugurato la nuova Casa Residenza Anziani di via Padovani, che sarà intitolata a Vittoria ed Ermanno Gorrieri. La nuova struttura con una superficie totale di quasi 4.900 metri quadri si presenta più ampia e all’avanguardia dal punto di vista costruttivo, dell’efficientamento energetico e del benessere ambientale dell’attuale Ramazzini di via Luosi. 90 i posti complessivi a disposizione, 70 convenzionati con il Comune e 20 a libero mercato. Ufficialmente entro il mese di giugno verranno trasferiti da via Luosi a via Padovani tutti gli anziani ospiti e il personale della struttura.

A disposizione degli ospiti anche un ampio giardino attrezzato con un percorso sensoriale, elementi sonori e cespugli colorati.