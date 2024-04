Nel video l’intervista Prof.ssa Maria Grazia Modena Candidata Sindaca “ModenaXModena”

Dopo il Parco XXII Aprile, un’altra area verde è al centro dell’attenzione della Professoressa Maria Grazia Modena, candidata sindaca con la lista “ModenaXModena”. Si tratta del Parco Novi Sad, altrettanto spesso al centro della cronaca e sotto i riflettori per l’insicurezza. Il tour della nota cardiologa nelle aree fragili della città ha così fatto tappa al mercato del lunedì; un valore, per la Professoressa, che andrebbe riorganizzato per meglio valorizzarlo

Pochi passi più avanti, e si è fuori dal mercato, rileva la Professoressa Modena, in un parco lasciato a se stesso. Ad animarlo ci sono solo le bancarelle del lunedì, nel week end le partite allo stadio Braglia. Nel resto della settimana, lo frequentano sempre più spesso baby gang e spacciatori. Un paradosso, alle porte del cuore della città