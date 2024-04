Nel video le interviste a:

Ivan Galavotti, Progettista della struttura

Guido Gilli, Presidente di Domus Assistenza

Claudio Gorrieri, Figlio di Vittoria ed Ermanno Gorrieri

Sarà inaugurata sabato 6 aprile, ma gli ospiti potranno entrarvi a giugno. È pronta, questo l’annuncio di oggi, la nuova Casa Residenza Anziani di via Padovani. Una struttura con una superficie totale di quasi 4.900 metri quadri che le famiglie degli anziani attendevano da tempo. Risale infatti alla primavera del 2021 la posa della prima pietra della nuova Cra, con il termine dei lavori previsto entro la fine del 2022. Ora si avvicina il taglio del nastro, per un complesso dalle caratteristiche innovative, studiato per stimolare, anche visivamente, i 90 anziani che vi entreranno. La nuova Casa Residenza Anziani sarà intitolata a Vittoria ed Ermanno Gorrieri, entrambi simbolo della Resistenza.