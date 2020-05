Dei 10 nuovi casi registrati ieri nella provincia di Modena nessuno ha avuto bisogno di un ricovero in ospedale. Quattro sono stati trovati a Modena, tre a Carpi uno nei comuni di Castelfranco, Bomporto e Nonantola. Le vittime sono state due e il totale arriva così a 455. Si tratta di un 87enne che era residente a Modena e un 75enne di Castelvetro. In tutta la regione i decessi giornalieri dovuti al Coronavirus sono stati soltanto 13: 9 uomini e 4 donne. 56 invece i nuovi casi registrati. Al momento i malati effettivi a Modena sono scesi sotto i 600 e in Emilia Romagna ne rimangono 6.001, – 298 solo nella giornata di ieri. I guariti superano ora le 17 mila unità, quasi tremila quelli della nostra provincia. Nei reparti di terapia intensiva da Rimini a Piacenza rimangono 114 persone, 763 sono quelle ricoverate nei reparti covid ( – 98 rispetto a ieri). Nell’ultima settimana i test effettuati si aggirano fra le 4 e 5mila unità, ancora troppo pochi. Il virus sta regredendo velocemente ma da lunedì altri 40mila modenesi torneranno al lavoro, per evitare che si ripresenti la sanità dovrà intensificare la campagna di test.