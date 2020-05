Questa mattina a partire dalle ore 6.30 i Vigili del Fuoco sono stati impegnati a Solara di Bomporto in via Carrate per l’incendio di un fienile. Il capannone interessato dal rogo ha subito un parziale crollo a causa delle fiamme generalizzate già stamattina all’arrivo della prima squadra degli uomini del 115. Le operazioni di spegnimento del fienile sono state mirate a tutela del deposito di fieno adiacente e del generatore biogas, che al momento fortunatamente non desta preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti tre mezzi dei pompieri con 11 uomini. Fortunatamente non si registrano feriti. Le cause sono tuttora in corso di accertamento e non si esclude nessuna pista. L’incendio al momento è sotto controllo, ma si presume che le operazioni di spegnimento si prolungheranno fino a serata inoltrata.